15-летняя челябинка снялась в фильме с дочерью Никиты Михалкова

София снялась в фильме со звездным актерским составом. Фото: компания «Киноглаз»

15-летняя челябинка София Ирхужина начала путь в большом кино. Девушка снялась в полнометражном фильме «Четыре четверти» по одноименному роману Александра Юка. В картине рассказывается история любви современных Ромео и Джульетты, только в эпохе 2000-х. И действия происходят не в Италии, а в Москве и Санкт-Петербурге.

София играет девочку по прозвищу Гаврош. Свою роль она получила через кастинги, которые проходили по всей стране. Это уже не первый опыт в съемках — раньше София принимала участие в проекте «Счастье — это...» от телеканала Disney. Вместе с челябинкой в фильме снялись уже известные актеры: Надежда Михалкова, Любовь Толкалина, Кирилл Гребенщиков и другие.

Режиссером картины выступила Евгения Тирдатова, известная публике по фильму «Зона турбулентности». «Четыре четверти» обещают выйти в свет в 2023 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru