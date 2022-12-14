Сельский ФАП больше года пустует без фельдшера в Челябинской области

Двери нового ФАПа так и остаются закрытыми Фото: Олег УКЛАДОВ

ФАП есть – фельдшера нет. Новый фельдшерско-акушерский пункт пустует в селе Тюлюк Катав-Ивановского района. Уже больше года никто не хочет работать, жалуются жители. Медиков не привлекают ни современное оборудование, ни новое жилье в 60 квадратов, ни 10 соток земли для личного хозяйства. В конце концов, не спасают и живописные места. Из окна помещения открываются виды на горы и одноименную реку. Остается надежда на меры господдержки.

– По программе «Земский фельдшер» будущему сотруднику полагается единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Доктор в селе – это главный человек, – отметили глава Тюлюка Петр Черный.

Пока же следят за здоровьем селянам специалисты из районного центра.

– Для оказания медицинской помощи жителям села Тюлюк организована выездная работала фельдшера ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск», согласно графику еженедельно, – сообщили в городской больнице.

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