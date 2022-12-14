Текслеру пожаловались на отсутствие общественного транспорта по вечерам в Магнитогорске

Фото: Андрей АБРАМОВ

В ходе прямой линии один из пассажиров скоростного поезда «Ласточка» пожаловался губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на работу общественного транспорта в Магнитогорске. По его словам, уехать куда-либо вечером с вокзала становится очень проблематично.

— Спасибо за поезд «Ласточка», который ходит между Челябинском и Магниторском дважды в день. Однако городской транспорт просто ужасный. Вечерний поезд приезжает в Магнитогорск в 22:05. С вокзала до дома вечером просто не на чем уехать. Вообще весь городской транспорт после 20:00 куда-то пропадает, – рассказал мужчина

Губернатор обратился за разъяснениями ситуации к главе Магнитогорска Сергею Бердникову. Мэр рассказал, что недалеко от вокзала есть остановка трамвая. Общественный транспорт там курсирует до полуночи. Тем не менее Алексей Текслер предложил вариант организовать с вокзала автобусные рейсы. По его словам, вопрос можно проработать с региональным Миндотрансом.

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