Роспотребнадзор объявил в Челябинской области эпидемию гриппа и ОРВИ

На Южном Урале растет заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ из-за резкого роста заболеваемости. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая. За два дня текущей недели (12-13 декабря) сохраняется рост заболеваемости ОРВИ среди населения на 25% по всем возрастным группам, в том числе среди взрослого населения – на 50% и школьников 7-14 лет – на 14%, — отметили в ведомстве.

В связи с резким ростом заболеваемости оперативный штаб вводит комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ. Он предусматривает собой проведение широкомасштабных противоэпидемических мероприятий:

— Южноуральцам рекомендуется носить медицинские маски в общественных местах. Кроме того, беременным женщинами, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями следует избегать мест массового скопления людей;

— Во всех учреждениях и организациях будет ежедневно проводиться дезинфекция. Тоже самое касается общественного транспорта;

— Владельцам аптек рекомендуется создать запас лекарственных средств для лечения ОРВИ и гриппа, а также обеспечить своих сотрудников медицинскими масками;

— Во всех организациях рекомендуется обеспечить соблюдение необходимого температурного режима в помещениях, а для работающих на открытом воздухе следует сделать места для обогрева и приема пищи.

— не допускать в рабочие коллективы сотрудников с признаками ОРВИ и обеспечить контроль за их обращением в больницы за медицинской помощью.

— В вузах и колледжах организуется раннее выявление и изоляция больных с признаками респираторных заболеваний и контроль за их обращением в больницы за медицинской помощью, усиление дезинфекционного режима в помещениях с применением оборудования для обеззараживания воздуха, введение карантинных мероприятий в общежитиях для студентов, рекомендуется использование защитных масок студентами и сотрудниками.

— Руководителям организаций, в первую очередь, образовательных и социальных, рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и усилить противоэпидемические мероприятия при массовом скоплении людей: по возможности обеспечить использование защитных масок, бесконтактной термометрии и социального дистанцирования.

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