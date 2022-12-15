В Челябинске начали ловить елочников-нелегалов

У продавцов выясняют, где они взяли хвойные деревья

В Челябинске открылись елочные базары. Хвойные деревья к Новому году продают на 101 легальной торговой точке. Но не только там. Вместе с горожанами, подыскивающими подходящее праздничное деревце, на ярмарки вышли полицейские и представители городской администрации. Они ищут торговцев-нарушителей.

У продавцов елок проверяют разрешения на предпринимательскую деятельность, договоры на торговую площадки и накладные, в которых указано, откуда взялись деревья.

Уже при первой проверке нашли продавца-нелегала

— На территории Советского района выявлено два правонарушения, — сообщили в региональном ГУ МВД.

Елочный базар расположился на площадке, не внесенной в список разрешенных для торговли. Вдобавок у 32-летнего продавца не оказалось регистрации в качестве предпринимателя. Нарушителя оштрафовали.

Подготовка к Новому году тем временем продолжается. Накануне на набережной реки Миасс в Челябинске установили пару светящихся медведиц и огромные лампочки.

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