На набережной реки Миасс в Челябинске установили новогоднюю иллюминацию

Фото: читатель КП

На набережной реки Миасс в Челябинске завершили установку праздничной иллюминации. Здесь появились три светящиеся лампочки и два белых медведя. Фигуры находятся рядом с пунктом полиции, так что покуситься на них вандалам будет весьма проблематично.

Высота фигур составляет от двух до четырех метров. Они сделаны из прутьев, которые обмотаны тысячами фонариков. Основания лампочек горят бледно-синим цветом, а на шеи медведей повязали зеленые шары.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Неподалеку стоит елка, которая тоже сделана из прутьев. Она тоже горит ярким светом. Фигура является уменьшенной копией арт-объекта, который стоит в Мадриде. Ее придумал испанский архитектор Серджио Себастиан.

В сентябре мэрия Челябинска проводила торги на монтаж сияющей луны и огромных елочных игрушек. Начальная цена контракта составляла 27 млн рублей. Где установят эти фигуры – в материале по ссылке.

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