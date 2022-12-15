Приходится сидеть на МКС: челябинца Дмитрия Петелина не пускают в открытый космос

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Фото: Роскосмос

Дмитрий Петелин уже во второй раз подряд не смог покинуть борт Международной космической станции. На 15 декабря был запланирован выход в открытый космос, но в последний момент его отменили.

Вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым Дмитрий Петелин собирался перенести радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Но на пристыкованном к МКС корабле «Союз» произошла разгерметизация. Об этом сообщили во время переговоров космонавтов с наземными специалистами.

— Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам ее работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции, — заявили в Роскосмосе.

Для космонавтов это уже вторая подряд неудачная попытка перенести радиатор. Прошлый выход в открытый космос был назначен на 25 ноября, но не состоялся из-за нештатной работы одного из скафандров.

До того Дмитрию Петелину в первый и пока что единственный раз все же удалось побывать в открытом космосе. В безвоздушном пространстве космонавт пробыл больше шести часов.

Напомним, ранее Дмитрий Петелин жил в Челябинске, закончил ЮУрГУ по специальности «Самолето- и вертолетостроение». В Челябинской области все еще живут сестра и родители космонавта.

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