В выходные в Челябинской области пойдет снег и потеплеет до +2 градусов

В Челябинской области снова пойдет снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После почти 30-градусных морозов в Челябинскую область вновь придет потепление. Уже к концу этой недели температура может подняться до +2 градусов. Вдобавок возобновятся снегопады.

В ночь на пятницу еще обещают морозы до -28 градусов, а днем 16 декабря будет -8, -13.

Но уже в ночь на субботу 17 декабря пойдет небольшой снег. В темное время суток температура воздуха опустится до -20, а днем поднимется до -7, -2 градусов.

В воскресенье 18 декабря метеорологи обещают – 12, -7 градусов ночью и от -3 до +2 днем. Повалит мокрый снег, особенно сильным он будет в горных районах.

Ветер в субботу и воскресенье останется умеренным — 3-8 метров в секунду.

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