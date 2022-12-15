В Челябинской области завели уголовное дело на чиновников из-за отсутствия горячей воды в доме

Горячую воды должны были дать к началу отопительного сезона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников из администрации Верхнего Уфалея. Расследование ведется по статье о халатности (ч. ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в жилом доме по улице Западная чиновники не починили теплообменный аппарат к началу отопительного сезона. Из-за этого там какое-то время отсутствовало горячее водоснабжение. Кроме того, в квартире местной жительницы из-за числа детей-сирот температурный режим был ниже нормативного.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица. В ходе расследования уголовного дела приняты меры для восстановления температурного режима в жилом помещении, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в конце ноября в администрации Верхнего Уфалея пришли с обысками сотрудники Следственного комитета. Они провели выемку документов и допросили сотрудников мэрии.

СПРАВКА

Преступление по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в сумме заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

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