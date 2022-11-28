В администрацию Верхнего Уфалея пришли следователи

В администрации Верхнего Уфалея работали сотрудники СК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрацию Верхнего Уфалея 28 ноября пришли сотрудники Следственного комитета. Как сообщил источник КП-Челябинск, в мэрии провели выемку документов.

Причины интересы следователей к бумагам администрации пока не известны. В пресс-службе регионально СУ СК обещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее в Челябинске устроили обыски у депутата городской думы, бывшего работника мэрии и бизнесмена.

А три года назад в Челябинске задержали при получении взятки сотрудника администрации Верхнего Уфалея.

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