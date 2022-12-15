Челябинский депутат выступил против закона, разрешающего многодетным отцам вступать в мобилизационный резерв

Станислав Наумов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов проголосовал против поправок в законе, которые бы разрешали отцам четырех детей вступать в мобилизационный резерв. По его словам, такие изменения противоречат интересам социальной политики страны. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на парламентария.

— Будем конструктивно работать с комитетом по обороне и искать разные варианты по привлечению добровольцев с боевым опытом, востребованной специальностью и без рисков для социальной политики, — отметил в своем телеграм-канале Станислав Наумов.

Депутат отметил, что сами по себе поправки в закон о мобилизации не являются плохими или хорошими. И он прекрасно понимает, для какой задачи были подготовлены вносимые изменения.

На заседании Госдумы поправки поддержали 289 депутатов. Против выступили 16 человек, воздержались 12 парламентариев.

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