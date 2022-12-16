Одновременно шесть машин столкнулись на Свердловском тракте в Челябинске

Сразу две аварии случились на Свердловском тракте Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске на одном участке дороги 16 декабря случилось сразу два ДТП. Столкнулись в общей сложности 6 машин.

Как рассказали в ГИБДД города, обе аварии произошла у дома №5А на Свердловском тракте в 11:30. Причиной ДТП стало несоблюдение водителями безопасной дистанции.

Челябинцы шутят, что место для ДТП удобное — рядом много пунктов приема металлолома. Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

Столкнулись Kia и Mercedes. А рядом друг в друга врезались сразу четыре автомобиля: LADA Priora, Renault Logan, Toyota и Mercedes. Водители и пассажиры обошлись без серьезных травм и даже не вызывали на место аварии сотрудников ГИБДД. Однако в Госавтоинспекции все равно взялись за выяснение всех обстоятельств аварий.

Напомним, накануне в Челябинске иномарка сбила 8-летнего мальчика.

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