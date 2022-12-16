Барабанщики из Челябинска выступили с сольным номером на Чемпионате мира по футболу в Катаре

Костюмы и барабаны музыкантов переливались в такт экспрессивным ритмам. Фото: Вадим Юнусов

Квартет челябинских барабанщиков The Noize Show выступил на Чемпионате мира по футболу. Наши земляки в Катаре устроили шоу на двух стадионах: Education City и Al Thumama Stadium. Больше 100 тысяч человек услышали экспрессивные ритмы. Причем команда давала сольные номера – остальные музыкальные коллективы были задействованы FIFA лишь в массовых номерах.

– Это невероятные впечатления – осознавать, что ты со своими друзьями из Челябинска выступаешь на стадионе, где собрались сотни мировых звезд футбола, в том числе Дэвид Бэкхем, многие актеры, и король Катара. Некоторые организаторы попросту не знали, откуда мы. Это повергло их в шок – но в хорошем смысле, они удивились, что в России есть такое качество, – поделился эмоциями с Hornews.com директор и участник коллектива Вадим Юнусов.

Челябинские барабанщики, кроме того что звучат, еще и выглядят броско. Их костюмы светятся яркими цветами. Мультимедийные барабаны – в них встроен экран – завораживают будто калейдоскоп. Коллектив год назад переехал творить в Арабские Эмираты. Но от выступлений на родине не отказывается. Несколько шоу запланированы летом следующего года.

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