Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 11:48

В Челябинской области единовременные выплаты за мобилизованных смогут получать их родители

Законопроект уже внесли на рассмотрение
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Для получения выплаты от близких родственников мобилизованного требуется доверенность

Для получения выплаты от близких родственников мобилизованного требуется доверенность

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ходе прямой линии губернатору Челябинской области Алексею Текслеру пожаловались на сложности с получением единовременной выплаты для мобилизованных в размере 50 тысяч рублей. Чтобы получить деньги за военнослужащего, близким родственникам или родителям нужно иметь доверенность. Однако сделать это, когда тот находится в зоне проведения СВО, весьма проблематично.

Министерство социальных отношений Челябинской области по поручению губернатора подготовило законопроект, который поможет решить подобные ситуации. Он уже был направлен на утверждение в Законодательное собрание региона.

— Необходимое поручение о возможности выплачивать родителям без доверенности я уже дал. Сейчас оперативно вносим изменения в областной закон, который зафиксирует эту возможность – выдавать такую помощь родителям и без доверенности. Этот вопрос де-факто решен. В ближайшее время на сессии Законодательного Собрания он будет принят, – рассказал глава региона.

Какую поддержку могут получить мобилизованные и их семьи в Челябинской области:

— бесплатная юридическая помощь мобилизованным и членам их семей;

— компенсация стоимости питания для студентов колледжей;

— полная компенсация платы за детский сад;

— бесплатное социальное обслуживание на дому для пожилых членов семей, а также инвалидов 1 и 2 групп;

— догазификация домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. Единовременная социальная выплата составляет до 200 тысяч рублей, в зависимости от стоимости оборудования и работ по его установке;

— на каждого ребенка мобилизованного предусмотрена единовременная выплата – 20 тысяч рублей;

— В регионе для детей мобилизованных за счет средств властей приобретают путевки на отдых и оздоровление в загородных лагерях;

— Предусмотрены региональные меры поддержки военнослужащих, пострадавших в ходе спецоперации. В случае получения ранения выплата составит 300 тысяч рублей, инвалидизации – 500 тысяч рублей, в случае гибели членам семьи будет предоставлена выплата в 1 млн рублей в равных долях.

— финансирование обучения детей в возрасте до 24 лет в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области в размере, не превышающем 70 050 рублей за учебный год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.