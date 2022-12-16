В Челябинской области единовременные выплаты за мобилизованных смогут получать их родители

Для получения выплаты от близких родственников мобилизованного требуется доверенность Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ходе прямой линии губернатору Челябинской области Алексею Текслеру пожаловались на сложности с получением единовременной выплаты для мобилизованных в размере 50 тысяч рублей. Чтобы получить деньги за военнослужащего, близким родственникам или родителям нужно иметь доверенность. Однако сделать это, когда тот находится в зоне проведения СВО, весьма проблематично.

Министерство социальных отношений Челябинской области по поручению губернатора подготовило законопроект, который поможет решить подобные ситуации. Он уже был направлен на утверждение в Законодательное собрание региона.

— Необходимое поручение о возможности выплачивать родителям без доверенности я уже дал. Сейчас оперативно вносим изменения в областной закон, который зафиксирует эту возможность – выдавать такую помощь родителям и без доверенности. Этот вопрос де-факто решен. В ближайшее время на сессии Законодательного Собрания он будет принят, – рассказал глава региона.

Какую поддержку могут получить мобилизованные и их семьи в Челябинской области:

— бесплатная юридическая помощь мобилизованным и членам их семей;

— компенсация стоимости питания для студентов колледжей;

— полная компенсация платы за детский сад;

— бесплатное социальное обслуживание на дому для пожилых членов семей, а также инвалидов 1 и 2 групп;

— догазификация домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. Единовременная социальная выплата составляет до 200 тысяч рублей, в зависимости от стоимости оборудования и работ по его установке;

— на каждого ребенка мобилизованного предусмотрена единовременная выплата – 20 тысяч рублей;

— В регионе для детей мобилизованных за счет средств властей приобретают путевки на отдых и оздоровление в загородных лагерях;

— Предусмотрены региональные меры поддержки военнослужащих, пострадавших в ходе спецоперации. В случае получения ранения выплата составит 300 тысяч рублей, инвалидизации – 500 тысяч рублей, в случае гибели членам семьи будет предоставлена выплата в 1 млн рублей в равных долях.

— финансирование обучения детей в возрасте до 24 лет в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области в размере, не превышающем 70 050 рублей за учебный год.

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