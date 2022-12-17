Заставил Басту прыгать: 11-летний магнитогорец стал участником шоу «Голос.Дети»

Баста пытается «раскачать зрителей» вслед за артистом из Магнитогорска. Фото: кадры из рекламного ролика Первого канала

Шандор Силантьев из Магнитогорска стал участником телешоу «Голос.Дети» на Первом канале. Об этом 11-летний певец сообщил на своей странице в соцсети.

Мальчик появился также в рекламном ролике телепрограммы. В коротком отрезке видео он прыгает на сцене и говорит, что просто раскачал зрителей. После этого юного артиста начинает передразнивать музыкант Баста: под хохот коллег-судей шоу он тоже прыгает и повторяет: «Раскачал зрителей»

Шандора Силантьева многие магнитогорцы знают по летним выступлениям в парке. А на странице певца в интернете можно заказать поздравление от него или полноценный концерт.

Новый сезон шоу «Голос.Дети» уже начал выходить в телеэфире.

Напомним, в прошлом сезоне телепроекта поучаствовал сын челябинского депутата Лев Пашин.

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