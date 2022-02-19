Сын челябинского депутата прошел слепые прослушивания шоу «Голос.Дети» и сделал сальто на сцене

Фото: Первый канал / youtube.com
В шоу «Голос.Дети» принял участие сын депутата законодательного собрания Челябинской области Виталия Пашина. 12-летний Лев Пашин спел песню «It’s a Man’s Man’s Man’s World» Джеймса Брауна. К нему повернулась наставница Полина Гагарина. От радости молодой человек сделал сальто.
— Лев, я вас и себя поздравляю с таким прекрасным участником. Будем петь, будем творить, будем развиваться, — обратилась к Льву Полина Гагарина.
На вопрос рэпера Басты о том, что нового появилось в Челябинске, Лев ответил, что люди в городе стали общительнее. Правда, сам ростовчанин к нему не повернулся. Говорит, певцу не хватило опыта, ведь в песне есть «боль и надрыв».
Себя Лев характеризирует как энергичного, общительного и гостеприимного человека. Он любит играть в футбол, имеет 2-ой взрослый разряд по спортивной гимнастике. Увлечение вокалом началось с гимна России, который включал ему отец по пути в детский сад.
Молодого певца приехали поддержать его родители. Лев заявил, что в первую очередь решил принять участие в шоу, чтобы порадовать бабушек — для них появление внука на одном из центральных каналов стало сюрпризом.
В популярном музыкальном шоу Челябинцы появляются нередко. Так, прошлой весной 62-летний челябинец Александр Гронский прошел слепые прослушивания с песней «Скачки» группы «Машина времени». К нему повернулись сразу два наставника — Валерий Леонтьев и Олег Газманов. Осенью того же года шоу покоряла 26-летняя Юлия Курганова. Она была в команде копейчанина Александра Градского.
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