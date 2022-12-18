В Снежинске Челябинской области загорелся торговый центр

На месте работают пожарные. Фото: Елена Зеленина/"Подслушано в Снежинске"/vk.com

Сегодня утром в торговом комплексе «Универмаг» в Снежинске Челябинской области произошел пожар. Очевидцы сообщают, что чувствуется очень сильный запах пластика.

— Все эвакуационные выходы заблокированы дымом и огнем, людей еле выводят... Это просто ужас, - пишет в группе во ВКонтакте «Подслушано Снежинск». — Первым детей из игровых комнат начали выводить, потом аниматоров. Постепенно остальных.

Новость дополняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.