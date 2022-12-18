«Запасайтесь незамерзайкой, каша»: машины встали в пробку на трассе М-5 в Челябинской области

На трассе М-5 затруднено движение. Фото: скрин видео "Трасса М5 Уфа-Челябинск"/vk.com

В Челябинской области сегодня тепло и снежно. Вроде бы хорошо, но не для водителей, которые отправились в дальние поездки. В группе во Вконтакте «Трасса М5 Уфа – Челябинск» автомобилисты делятся информацией. Чаще всего звучит фраза – «Запасайтесь незамерзайкой».

Из-за снега на дорогах образовалась каша.

— Кропачево-Челябинск без пробок . Очень грязно, — пишет Ирина.

Заторы на нескольких участках трассы. Фото: Яндекс пробки.

— Очень грязно, каша местами, омывайку берите больше, — советует Артем.

Как видно на карте Яндекс, на М-5 напряженное движение, как водится, на златоустовском перевале, заторы около Юрюзани. Из-за дорожных работ затруднено движение от Усть-Катав адо Сима.

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