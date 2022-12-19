В Челябинской области усилят контроль за вывозом мусора в новогодние праздники

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Регоператор «Центр коммунального сервиса» усилит в Челябинской области контроль за вывозом твердых коммунальных отходов на новогодние праздники. Мусоровозы будут работать с 31 декабря по 8 января, поэтому нагромождение хлама на контейнерах площадках не ожидается.

Однако работе коммунальной технике в затяжные январские выходные могут помешать автомобили, которые водители паркуют во дворах. Транспорт вблизи контейнерных площадок или в узких проездах чаще всего становятся причиной задержки вывоза мусора.

Регоператор «Центр коммунального сервиса» призывает руководителей муниципалитетов, дорожных служб и управляющих жилым фондом компаний содержать подъездные пути к местам накопления ТКО в проезжем состоянии. В случае выпадения осадков следует вести работы по очистке дорог и прилегающих к контейнерным площадкам территорий от снега.

Для оперативной связи с населением все праздничные дни будет работать call-центр ЦКС. Обратиться на горячую линию регионального оператора можно по номеру телефона + 7 (351) 200 33 83 с 8.00 до 20.00.

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