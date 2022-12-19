В Челябинской области из-за непогоды образовались пробки на трассе М-5 в сторону Башкирии

Проблемы на дорогах начались днем и продолжаются до сих пор. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com
Автомобилисты жалуются на пробки, которые образовались из-за непогоды на границе Челябинской области и Республики Башкортостан. Затруднения в движении наблюдаются на трассе М-5 на участке от города Аши до села Ауструм.
— Стояли от Аши в сторону Уфы три часа. Оказалось, фуры полируют мостик через Сим - не могут подняться, — отмечают автомобилисты
— Подмораживает, фуры на подъемах начинают шлифовать
— До горы у Сима в направлении со стороны Уфы стоят. От Сима едем в направлении Челябинска, пока свободно, метет.
— Только приехал до Аши с Уфы. Через Иглино ехал - была пробка 25 км.
Причем на затруднения жалуются водители, которые решили миновать трассу и ехать объездными путями. Из-за гололеда передвигаться на дорогах весьма проблематично.
В ГИБДД по Челябинской области в курсе о проблемах на трассе. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь водителям.
— Экипажи ДПС переведены в круглосуточный режим несения службы, а также ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения, — сообщили в ГИБДД.
В ведомстве рекомендуют отказаться от поездок в сторону Башкирии. Если это отложить нельзя, то следует взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем и дополнительную канистру с топливом. Также следует заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда. При движении не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
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