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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:02

В Челябинской области начнут бесплатно тестировать на грипп: кого именно проверят

В Челябинской области пациентов с тяжелым течением ОРВИ начнут тестировать на грипп
Елена КОЛЧИНА
Процедура проверки на грипп для пациента не отличается от теста на коронавирус

Процедура проверки на грипп для пациента не отличается от теста на коронавирус

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области больных с симптомами ОРВИ начнут тестировать на грипп. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Но проверят не всех простуженных.

Постановление, по которому лабораторный тест на грипп включили в список бесплатных медицинских услуг, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. В стране растет заболеваемость гриппом, а в Челябинской области уже объявили эпидемию.

Проверять на наличие гриппа будут южноуральцев, у которых респираторное заболевание протекает в тяжелой форме. Решение о том, проводить тест или нет, станут принимать врач или фельдшер, работающие с пациентом.

Механизм теста такой же, как в случае с коронавирусом: либо ПЦР-диагностика в лаборатории, либо экспресс-тест с помощью мазка из носоглотки.

Обработкой анализов займутся те же лаборатории, которые на Южном Урале выполняют ПЦР-диагностику Covid-19.

— Проведение лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа в Челябинской области осуществляется на базе 21 лаборатории, в том числе четыре лаборатории федеральной формы собственности. Кроме того, девять лабораторий – частной формы собственности – имеют возможность проведения лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа, — рассказала замминистра здравоохранения региона Наталья Шеломова.

Сейчас в медицинских организациях Южного Урала есть 13 тыс. экспресс-тестов на грипп и более 5 тыс. тест-систем для ПЦР-исследования. Лаборатории и больницы уже закупают новые материалы для проведения тестов.

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