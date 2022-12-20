В Челябинской области начнут бесплатно тестировать на грипп: кого именно проверят

Процедура проверки на грипп для пациента не отличается от теста на коронавирус Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области больных с симптомами ОРВИ начнут тестировать на грипп. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Но проверят не всех простуженных.

Постановление, по которому лабораторный тест на грипп включили в список бесплатных медицинских услуг, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. В стране растет заболеваемость гриппом, а в Челябинской области уже объявили эпидемию.

Проверять на наличие гриппа будут южноуральцев, у которых респираторное заболевание протекает в тяжелой форме. Решение о том, проводить тест или нет, станут принимать врач или фельдшер, работающие с пациентом.

Механизм теста такой же, как в случае с коронавирусом: либо ПЦР-диагностика в лаборатории, либо экспресс-тест с помощью мазка из носоглотки.

Обработкой анализов займутся те же лаборатории, которые на Южном Урале выполняют ПЦР-диагностику Covid-19.

— Проведение лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа в Челябинской области осуществляется на базе 21 лаборатории, в том числе четыре лаборатории федеральной формы собственности. Кроме того, девять лабораторий – частной формы собственности – имеют возможность проведения лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа, — рассказала замминистра здравоохранения региона Наталья Шеломова.

Сейчас в медицинских организациях Южного Урала есть 13 тыс. экспресс-тестов на грипп и более 5 тыс. тест-систем для ПЦР-исследования. Лаборатории и больницы уже закупают новые материалы для проведения тестов.

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