В челябинском зоопарке появилась новая альпака Сильва

В январе Сильве исполнится полтора года. Фото: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке случилось пополнение — прибыла еще одна альпака по имени Сильва. Она составит компанию двум другим — Евдокии и Еремею. Эту красавицу зоопарку подарила семья челябинских предпринимателей. Раньше Сильва жила в Свято-Покровском женском монастыре, где ее и наградили таким необычным именем.

В янвре Сильве исполнится потора года. Зоологи заметили, что у нее очень сдержанный и добрый характер. Пока что она находится на карантине, но совсем скоро ее познакомят с другими альпаками.

В 2013 году в зоопарке планируют реконструировать вольер для этих животных. Вместо обычного забора появится стеклянный. Его преимущество заключается в нескольких вещах. Во-первых, посетителям будет удобнее наблюдать за альпаками, а во-вторых, так будет проще избежать нежелательного кормления.

В мае этого года альпаке Еремею сотрудники зоопарка сделали модную прическу. Самец не стригся несколько месяцев, так что на создание новой стрижки девушки потратили больше часа.

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