Бюджет Магнитогорска на 2023 год приняли с дефицитом на 1,3 млрд рублей

Фото: администрация Магнитогорска

В Магнитогорске приняли бюджет города на 2023 год, а также на плановый период 2024 и 2025 годов. Власти решили делать упор на социальную сферу. Однако в ближайшие несколько лет расходы будут превышать доходы.

По итогам 2023 года дефицит бюджета составит 1,3 млрд рублей. Доходы будут равняться 17,5 млрд рублей, а расходы 18,8 млрд рублей.

На плановый период 2024 года дефицит бюджета составит 0,7 млрд рублей. Планируется заработать 16,3 млрд рублей, а потратить 17 млрд рублей. Дефицит бюджета равняется 0,7 млрд рублей. В 2025 год доходы составят 16,8 млрд рублей, расходы - 17,4 млрд рублей. Дефицит составит 0,6 млрд рублей.

В собрании депутатов Магнитогорска отметили, что при составлении бюджета были учтены текущие социально-экономические условия и требования к проведению бюджетной политики. Также были приняты во внимание выполнение обязательств перед жителями и решение задач по дальнейшему развитию города.

Как отметил спикер собрания депутатов Александр Морозов, бюджет города в ближайшие несколько лет предусматривает финансовоемкие мероприятия по строительству и ремонту крупных инженерных объектов. К ним относятся реконструкция очистных сооружений правого берега и возведение пиковой котельной.

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