Гусь-Обнимусь обогнал акулу из IKEA: новая плюшевая игрушка поработила челябинцев

Гусь, который всегда хочет обниматься. Фото: avito.ru

Похоже, у маленьких и взрослых челябинцев появился новый кумир среди игрушек — Гусь-Обнимусь. По данным сайта «Авито», за декабрь популярность этой забавной птички выросла в 3 раза, если сравнивать с ноябрем. Сам плюшевый гусь стал известен благодаря компьютерной игре UntitledGoose Game. Авторы сделали его крылья такими, словно он все время хочет обниматься. Эту игрушку челябинцы в среднем покупают за 690 рублей.

Гуси бывают огромных размеров. Фото: avito.ru

Второе место по популярности заняла Сова с пледом. Она представляет из себя трансформер, внутри которой лежит, все верно, плед! Совы продаются с разными выражениями лица, а еще их можно синхронизировать друг с другом, благодаря кнопочкам на крыльях. Такое чудо в среднем стоит 880 рублей.

Кот Батон и Сова с пледом.Фото: avito.ru

А на третьем месте расположился кот Батон. К нам он пришел из Японии, игрушку часто используют как антистресс или подушку-обнимашку. За декабрь челябинцы покупали его почти в 2,5 раза чаще, чем в ноябре. А стоит он чуть дороже нашего пернатого лидера — 710 рублей.

Популярными также остаются кот Басик, игрушка в виде авокадо и знаменитая акула из IKEA. Несмотря на то, что шведская компания ушла из России, Блохэй (так называется акула) все еще держит марку. В декабре его покупали почти в два раза чаще, и это при довольно «кусачей» стоимости в 1 690 рублей.

Блохэй и уточка Лалафанфан. Фото: avito.ru

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