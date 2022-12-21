В Челябинской области до 1 февраля продлили выдачу новогодних подарков от соцзащиты

Дети мобилизованных южноуральцев тоже получат подарки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинской области выдачу подарков для детей из семей-льготников продлили до 1 февраля 2023 года. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Об этом рассказали в региональном министерстве социальных отношений.

По данным ведомства, новогодние подарки получат более 220 тысяч южноуральских детей. Выдача осуществляется с 19 декабря по месту жительства в управлениях социальной защиты.

Сладкие подарки получат ребята из следующих категорий:

— Дети-инвалиды;

— Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящие на учете в органах соцзащиты;

— Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 года до 12 лет включительно, и ряд других.

— Дети-участники губернаторских елок в возрасте от 1 до 14 лет.

Также в этом году подарки получат дети, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. Речь идет о мобилизованных гражданах и тех, кто заключил контракт для прохождения службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец». Для детей погибших в ходе СВО тоже предусмотрены наборы сладостей.

Кроме того, более 1150 специализированных подарков ждут ребят, которые страдают аутизмом, целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом и муковисцидозом. Для них подготовили различные настольные игры.

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