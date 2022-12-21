Градообразующее предприятие Бакала оказалось под угрозой банкротства из-за падения спроса на железную руду

«Бакальское рудоуправление» является старейшим железорудным предприятием Южного Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федерация профсоюзов Челябинской области сообщила о напряженной социально-экономической ситуации на предприятии «Бакальское рудоуправление». Рабочие жалуются на невыплату зарплаты за ноябрь и на применение режима неполной занятости. Кроме того, появилась информация о возможном высвобождении свыше 300 сотрудников. Рабочие опасаются, что «Бакальское рудоуправление» такими темпами вскоре прекратит свою деятельность.

Представители предприятия признаются, что ухудшение финансового состояния организации вызвано падением спроса и цены на железорудное сырье. Проблему усугубляет и резкий рост стоимости запчастей и расходных материалов. Однако руководство «Бакальского рудоуправления» заявляет, что свои обязательства перед сотрудниками обязательно выполнит: высвобождение работников не планируется, а до конца декабря все получат заработную плату за ноябрь.

Предприятие является градообразующим для Бакала. И такая проблема, которая возникла в преддверии новогодних праздников, представляется для города тревожной. В ситуацию вмешалось правительство Челябинской области. Было проведено оперативное совещание, в котором также приняли участие представители профсоюзов и руководство предприятия.

— Ситуация в «Бакальском рудоуправлении» – напряженная, но ее возможно решить совместными усилиями социальных партнеров. В ходе совещания все стороны пришли к пониманию, что для этого есть все экономические и правовые инструменты, — рассказал председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

По итогам совещания стороны договорились о взаимодействии при решении проблемы в «Бакальском рудоуправлении». НПРО «Урал» и региональное министерство промышленности окажет содействие в поиске потребителей производимой продукции. Федерация профсоюзов Челябинской области возьмет на себя контроль за выполнением предприятием обязательств перед сотрудниками.

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