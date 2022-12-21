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НовостиОбщество21 декабря 2022 17:20

Градообразующее предприятие Бакала оказалось под угрозой банкротства из-за падения спроса на железную руду

Руководство не выплачивает полностью зарплату своим сотрудникам
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
«Бакальское рудоуправление» является старейшим железорудным предприятием Южного Урала

«Бакальское рудоуправление» является старейшим железорудным предприятием Южного Урала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федерация профсоюзов Челябинской области сообщила о напряженной социально-экономической ситуации на предприятии «Бакальское рудоуправление». Рабочие жалуются на невыплату зарплаты за ноябрь и на применение режима неполной занятости. Кроме того, появилась информация о возможном высвобождении свыше 300 сотрудников. Рабочие опасаются, что «Бакальское рудоуправление» такими темпами вскоре прекратит свою деятельность.

Представители предприятия признаются, что ухудшение финансового состояния организации вызвано падением спроса и цены на железорудное сырье. Проблему усугубляет и резкий рост стоимости запчастей и расходных материалов. Однако руководство «Бакальского рудоуправления» заявляет, что свои обязательства перед сотрудниками обязательно выполнит: высвобождение работников не планируется, а до конца декабря все получат заработную плату за ноябрь.

Предприятие является градообразующим для Бакала. И такая проблема, которая возникла в преддверии новогодних праздников, представляется для города тревожной. В ситуацию вмешалось правительство Челябинской области. Было проведено оперативное совещание, в котором также приняли участие представители профсоюзов и руководство предприятия.

— Ситуация в «Бакальском рудоуправлении» – напряженная, но ее возможно решить совместными усилиями социальных партнеров. В ходе совещания все стороны пришли к пониманию, что для этого есть все экономические и правовые инструменты, — рассказал председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

По итогам совещания стороны договорились о взаимодействии при решении проблемы в «Бакальском рудоуправлении». НПРО «Урал» и региональное министерство промышленности окажет содействие в поиске потребителей производимой продукции. Федерация профсоюзов Челябинской области возьмет на себя контроль за выполнением предприятием обязательств перед сотрудниками.

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