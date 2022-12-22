В Челябинске загорелся троллейбус, пассажиры не могли выбраться из него из-за коммунальной аварии

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске утром 22 декабря на ходу загорелся троллейбус. Это случилось на Комсомольском проспекте, где незадолго до того прорвало водопровод и затопило дорогу.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на приборной панели в кабине троллейбуса №12 произошло короткое замыкание. Водитель быстро погасил панель с помощью огнетушителя и обесточил троллейбус.

Помимо водителя и кондуктора в салоне были четверо пассажиров. Они не смогли самостоятельно эвакуироваться — мешала затопившая дорогу вода.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Огнеборцы вплотную припарковали пожарную автоцистерну, забрали людей и доставили в безопасное место, — рассказали в ГУ МЧС.

Причину короткого замыкания в общественном транспорте сейчас выясняют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru