Пограничники-добровольцы Челябинской области будут подучат единоразовую выплату

В 2023 году выплату получат 26 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области введены новые выплаты для добровольцев, которые защищают государственную границу. Закон внесен губернатор Алексеем Текслером и принят сразу в трех чтениях Законодательным собранием.

Как рассказала министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина, с 1 января региону переданы полномочия по поддержке таких граждан.

— Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей по итогам года гражданам, наиболее отличившимся в работе с ФСБ и пограничными органами, — сообщали Костина. — Будет выплачиваться не чаще 1 раза в 3 года. По итогам 2023 года выплату получат 26 человек.

Для исполнения нового закона в областном бюджета уже заложено 598 тысяч рублей.

Также 1 млн рублей получат семьи добровольцев-пограничников в случае их гибели, 500 тысяч рублей в случае ранения.

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