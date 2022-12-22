В челябинском спорткомплексе «Сигнал» сделают новое футбольное поле с подогревом

Спортивный комплекс был построен в 1946 году оборонным предприятием «Сигнал». Фото: администрация Челябинска

В следующем году в Челябинске начнется поэтапная реконструкция спорткомплекса «Сигнал». В ходе работ сделают новое футбольное поле с подогревом. Также планируется построить здание с раздевалками, душевыми и туалетами. Об этом рассказали в администрации города.

— Сейчас речь идет не только о реконструкции, но и создании новых объектов на территории спорткомплекса. Уже подготовлена документация по созданию каркасно-тентовой конструкции с мини-футбольным полем, что даст возможность заниматься на улице даже в минусовые температуры, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

Дополнительно собираются модернизировать ледовый дворец спорткомплекса – там установят новое освещение для катка. Кроме того, разрабатывается документация по замене хоккейного корта и ледовой площадки.

Сейчас в спорткомплексе тренируются свыше двух тысяч юных спортсменов. Планируется, что по окончанию всех работ количество занимающихся здесь детей увеличится еще примерно на 650.

Спортивный комплекс «Сигнал» в челябинском микрорайоне Сельмаш стал собственностью города в июне. Мэрия выкупила его за 242 млн рублей у компании «РТ-Капитал», которая входит в госкорпорацию «Ростех».

В состав комплекса входят стадион, крытый каток и административное здание. В «Сигнале» тренируются одноименная футбольная команда, ученики школы тхэквондо и юные хоккеисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru