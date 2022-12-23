В Челябинской области 82 человека за день заболели коронавирусом

Covid-19 заболели уже больше 395 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 82 новых случая коронавируса. Это на 2 меньше, чем накануне, и на 9 меньше, чем в начале недели.

По данным регионального министерства здравоохранения к 23 декабря, от Covid-19 продолжают лечиться 1 075 южноуральцев. Один пациент за сутки умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 395 704 жителей Челябинской области.

Напомним, в регионе началась эпидемия гриппа. Южноуральцы рискуют одновременно подхватить грипп и коронавирус. Комбинация инфекций способна усложнить диагностику и ухудшить течение заболевания.

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