Жителям Челябинской области грозят микс-инфекции, а дети до 6 лет оказались беззащитны перед гриппом

Некоторые тесты позволяют проверить пациента одновременно на грипп и коронавирус

В Челябинской области тестировать на грипп будут пациентов из группы риска и тех, кто болеет настолько тяжело, что может понадобиться госпитализация. Об этом КП-Челябинск рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Тесты на грипп недавно включили в список бесплатных медицинских услуг. Делать их будут тем же способом, каким проверяют на коронавирус: либо экспресс-тест с помощью маска из носоглотки на месте, либо ПЦР-анализ в лаборатории. Но о повальной проверке пока речи не идет.

— В ближайшее время (скорее всего, на следующей неделе) тесты появятся на скорой, но они пока будут только для детей и беременных, — уточнили Ирина Гехт в эфире радио КП-Челябинск (95,3 FM). — Поликлиники сейчас тоже закупают тесты, но там будут только группы риска тестироваться.

Первый вице-губернатор уточнила, что для гриппа группы риска не такие широкие, как для Covid-19.

В Челябинской области сейчас свирепствует эпидемия гриппа и других ОРВИ. Причем ситуация сложнее, чем во время предыдущих эпидемий.

— Мы в этом году практически одновременно начали болеть с Москвой, чего практически никогда не было, — рассказала Ирина Гехт. — Мы обычно позже на 3-4 недели начинали. Если и в прошлом, и позапрошлом годах у нас преобладал Covid-19, а грипп был только чуть-чуть, то сегодня мы видим, что эти столбики — гриппа, Covid-19, и ОРВИ — идут параллельно. Это такие микс-инфекции, которые осложняют и диагностику, и течение заболевания.

Первый вице-губернатор сообщила, что в Челябинской области по-прежнему советуют пожилым людям соблюдать масочный режим и не посещать места с большим скоплением людей.

При этом повсеместный карантин в школах пока вводить не планируют: вся надежда на каникулы, которые начнутся на следующей неделе. Дети перестанут каждый день встречается в классах и заражать друг друга, заболеваемость среди них должна снизиться.

— Нас больше беспокоит категория деток от 0 до 6 лет, — призналась Ирина Гехт. — Это дети, которые не сталкивались с тем штаммом гриппа, который сегодня существует. Он был в последний раз в 2016 году, соответственно дети до 6 лет с ним не сталкиваюсь. И в этой возрастной группе очень низкий процент вакцинации, поэтому такая высокая заболеваемость.

Ирина Гехт добавила, что школьные каникулы, возможно, помогут ограничить распространение инфекции, но на мгновенный результат рассчитывать не стоит.

— Высокие темпы мы будем наблюдать, по мнению эпидемиологов, еще неделю после Нового года, — рассказала первый вице-губернатор. — Стоит поберечься.

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