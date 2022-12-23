В Челябинске контрактника, ушедшего с места службы, приговорили к пяти годам заключения

Военнослужащего разыскали в Челябинске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинском гарнизонном военном суде вынесли приговор рядовому-контрактнику, который ушел с места службы и не спешил возвращаться. Мужчину разыскали сотрудники военной полиции спустя пять дней после объявления мобилизации.

Рядовой без разрешения покинул место службы еще 21 августа. Он отсутствовал больше месяца.

— Достоверно зная, что 21 сентября на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, он продолжал находиться вне военной службы, — сообщили в пресс-службе суда. — 26 сентября он был обнаружен сотрудниками военной полиции в Челябинске.

Теперь мужчину признали виновным в самовольном оставлении части, совершенном в период мобилизации военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Контрактника приговорили к 5 годам и 1 месяцу заключения в колонии общего режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить 15 тыс. рублей штрафа. Пока что решение гарнизонного военного суда не вступил в силу, у рядового есть шанс его обжаловать.

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