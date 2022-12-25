В Магнитогорске разбился электромобиль Porsche Taycan за 10 миллионов рублей

Оба водителя получили травмы, машины тоже выглядят плачевно. Фото: Магнитогорск без цензуры /ВК

Дорогой электромобиль разбился в Челябинской области. Фотографии с места происшествия облетели весь интернет. КП-Челябинск узнала, кто был за рулем машины с красивыми номерами и почему произошло ДТП.

Авария произошла в субботу 24 декабря в 7.40 в Орджоникидзевском районе на шоссе Космонавтов. Очевидцы сообщают, что авария произошла в районе дома №16 на улице Ложбинной.

– 33-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения – там выезд запрещен. И совершил столкновение с автомобилем Porsche Taycan под управлением водителя 1963 года рождения, – рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

После столкновения Porsche наехал на дорожное ограждение. В результате оба водителя получили травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru