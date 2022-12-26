Три дня лежали парализованные в разных комнатах: в Челябинской области пожилая пара оказалась запертой в собственной квартире

Спасателям пришлось взламывать дверь в Троицке и вызволять пенсионера из Уральских гор. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасли 19 человек и четверых обнаружили погибшими – за предпоследнюю неделю декабря специалисты областной Поисково-спасательной службы (ПСС) 30 раз выезжали на помощь.

У 73-летнего мужчины случился сердечный приступ. Все бы ничего, но неприятность настигла у базы отдыха «Медвежья берлога» на хребте Уреньга. Горно-таежная грунтовая дорога была раскатана лесовозами. Скорая по ней проехать не смогла. Тогда спасатели Златоустовского отряда на дежурном вездеходе доставили бригаду врачей к пенсионеру. Они оказали первую помощь. Пострадавшего и медиков специалисты ПСС вывезли с хребта. И перенесли мужчину в автомобиль скорой для дальнейшей госпитализации.

Во 2 микрорайоне Троицка пожилые супруги три дня не отвечали на телефонные звонки и не отзывались на стук в дверь. Обеспокоенные родственники обратились к спасателям. Те взломали дверь, частично освободив ее из бетонного косяка. Пенсионеров обнаружили обездвиженными, лежащих на полу в разных комнатах. На лицо были все признаки приступа. Супруги находились в сознании, но на вопросы толком ответить не могли. Спасатели вызвали скорую. И помогли транспортировать пострадавших до автомобиля медиков.

– В дни резких перепадов погоды, состояние здоровья людей преклонного возраста требует более пристального внимания – не оставляйте без заботы близких вам людей! – призывают в областной ПСС.

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