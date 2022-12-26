Нейросеть Midjourney сгенерировала образы среднестатистических девушек из Челябинска

Челябинские девушки. Иллюстрация: Midjourney

Нейросеть Midjourney показала, какой видит среднестатистическую девушку из Челябинска. Искусственный интеллект считает, что жительницы этого города являются голубоглазыми, стройными и со светлыми волосами. Генерация изображений составлялась по запросу «Челябинские девушки». Об этом рассказал маркетолог IT-park74 Евгений Крамаренко

— В очередной раз поигрался с Midjourney. И в этот раз я для себя понял, что эта нейронная сеть дает возможность изучения коллективного бессознательного. Ведь в ней генерируют изображения люди со всего мира. — рассказывает Евгений. — Я понял, что если спрашивать короткими вопросами, то сеть генерирует самый стандартный образ из того, что может быть для всего мира.

При этом портреты челябинских, уральских и екатеринбургских девушек у нейросети практически совпадают. Однако при запросе «Курганские девушки» он выдает образы в стиле фэнтези. Судя по всему, искусственный интеллект ассоциирует слово «Курган» с могильным холмом древних народов.

Девушки из Екатеринбурга. Иллюстрация: Midjourney

Уральские девушки. Иллюстрация: Midjourney

Курганские девушки. Иллюстрация: Midjourney

Пришлось менять запросы, чтобы нейросеть смогла показать девушек, проживаюших в Кургане

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