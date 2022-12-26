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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:48

Под Челябинском отчим изрезал ножом 14-летнего пасынка

Возбуждено уголовное дело
Ян Стоев
Ян Стоев
За нападение на пасынка мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

За нападение на пасынка мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на своего 14-летнего пасынка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел 25 декабря в деревне Моховички Сосновского района. По версии следствия, мужчина в ходе ссоры со своим пасынком схватился за нож и ударил его несколько раз. Несовершеннолетний получил ранения и был доставлен в больницу. Нападавшего задержали полицейские.

— В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Уголовное дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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