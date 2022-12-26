Под Челябинском отчим изрезал ножом 14-летнего пасынка

За нападение на пасынка мужчине грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на своего 14-летнего пасынка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел 25 декабря в деревне Моховички Сосновского района. По версии следствия, мужчина в ходе ссоры со своим пасынком схватился за нож и ударил его несколько раз. Несовершеннолетний получил ранения и был доставлен в больницу. Нападавшего задержали полицейские.

— В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Уголовное дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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