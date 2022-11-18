В Челябинской области наградят полицейского за спасение жизни раненому младенцу

Полицейский оказал медпомощь ребенку и передал его врачам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков наградит магнитогорского участкового Николая Морозова, который спас жизнь раненому ножом младенцу. Ребенок не погиб от кровопотери благодаря грамотным действиям со стороны полицейского.

— До поступления на службу в полицию Николай Морозов получил начальное медицинское образование. По прибытии скорой помощи малыш был передан в заботливые руки медиков, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел 17 ноября в одной из квартир дома по улице Труда. Магнитогорец напился у себя дома и начал ругаться с женой. В какой-то момент он с ножом набросился на женщину и убил ее. После этого мужчина начал в угаре резать своего трехмесячного ребенка. Малыша спас участковый, который первым прибыл на место происшествия и скрутил преступника.

Окровавленный младенец лежал в коляске. Рана у него на шее представляла серьезную угрозу для жизни. Полицейский сразу оказал ребенку первую помощь и вызвал на место медиков.

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