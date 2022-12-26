С Нового года в Челябинске закроется один из ЗАГСов

Жителей Калининского района приглашают в Центральный отдел ЗАГС Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске прекращает свою работу отдел ЗАГС Калининского района. Об этом рассказали в Госкомитете по делам ЗАГС по Челябинской области.

— В связи с реорганизацией отделов ЗАГС Администрации города Челябинска с 1 января 2023 года прекратит свою деятельность Калининский отдел ЗАГС Администрации города Челябинска, — объяснили в комитете.

Получить документы по всем видам актов гражданского состояния и зарегистрировать брак челябицы могут в Центральном отделе управления ЗАГС. Другие отделы также работают в прежнем режиме.

Ранее стало известно, что в Челябинске утвердили проект строительства метротрамвайной линии от площади Революции до ЮУрГУ. Постановление о новой планировке подписала мэр Челябинска Наталья Котова.

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