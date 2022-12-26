В Челябинске утвердили проект ветки метротрама до ЮУрГУ

Метротрамвай хотят запустить между центральной площадью Челябинка и ЮУрГУ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске утвердили проект строительства метротрамвайной линии от площади Революции до ЮУрГУ. Это сделали после публичных слушаний. Постановление о новой планировке и межевании территории подписала мэр Челябинска Наталья Котова.

— Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, — говорится в документе.

На будущей ветке метротрамвая собираются сделать всего две остановки — начальную и конечную. Промежуточную остановку, например, на Алом поле, открывать не планируют. Станции предполагают строить открытым способом. Но чтобы проложить саму ветку, улицу раскапывать не будут: под землей пустят тоннелепроходческий комплекс.

Во время публичных слушаний челябинцы сомневались в необходимости копать дорогостоящий тоннель в центре города. Предлагали вместо этого усилить наземное транспортное сообщение.

Но в итоге возражения не посчитали достаточно убедительными, и метростроительный проект, пройдя слушания, получил одобрение городской администрации.

Напомним, метро в Челябинске пытаются построить уже 30 лет. Сейчас подземные поезда хотят объединить с уже существующей трамвайной сетью. Уже выбрали компанию, которая должна проложить ветку метротрамвая между северо-западом и железнодорожным вокзалом.

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