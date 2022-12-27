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НовостиОбщество27 декабря 2022 2:16

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад из-за нападения челябинца с ножом на ребенка

Нападавшему грозит 10 лет лишения свободы
Андрей МОСКВИЧЕВ
Бастрыкин взял дело на контроль

Бастрыкин взял дело на контроль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Алексендр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении под Челябинском мужчины на своего 14-летнего пасынка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Глава Следственного комитета России А.И. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области П.Г. Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью подростка в Челябинской области, — уточнили в СК.

Все произошло еще 25 декабря. Житель деревни Моховички в ходе бытовой ссоры ранил ножом 14-летнего пасынка. Его задержали полицейские. Сейчас подросток находится в больнице, а мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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