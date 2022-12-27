Один маленький автобус: в Челябинске откроют маршрут общественного транспорта от Чистопольской до Сухомесово

Автобус будет ходить раз в 40 минут Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 1 января запустят новый автобусный маршрут. Автобус №61 будет курсировать между остановками «Чистопольская» и «Сухомесово». Он станет проезжать по улицам Новороссийской, Кольцевой и Рудной.

— Маршрут будет обслуживать один автобус малого класса. Маршрут будет ходить каждые 40 минут, — рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок». Там уточнили, что новый маршрут рассматривают как подвозящий: на Чистопольской его пассажиры смогу пересесть на другой транспорт и добраться до места назначения. Сэкономить на пересадках предлагают с помощью единого проездного или единого пересадочного билета.

В первые дни автобус №61 будет работать по «праздничному» графику. С 1 по 8 января он будет выезжать в первый рейс от Чистопольской в 10:20, а из поселка Сухомесово —в 10:40.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области"

С 9 января автобус перейдет на «будничное» расписание. Первая его поездка от Чистопольской станет начинаться в 6:20, а от Сухомесово автобус поедет в 6:40.

В последний рейс (и в будни, и в праздники) автобус отправится в 18:10 от Сухомесово и в 18:30 от Чистопольской.

На время дачного сезона количество рейсов на новом маршруте уже планируют увеличить.

Напомним, в новогодние выходные общественный транспорт Челябинска изменит расписание.

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