На плотине Шершневского водохранилища в Челябинске 75-летняя пенсионерка устроила ДТП с переворотом

Фото: читатель КП

ДТП случилось утром 27 декабря на плотине Шершневского водохранилища в Челябинске. Легковой автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше. К месту аварии приехали машины спасателей, полиции и скорой помощи.

Фото: читатель КП

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, авария случилась приблизительно в 9:05.

Водитель Volkswagen Polo, 75-летняя женщина, не справилась с управлением и наехала на бетонное ограждение. Из-за этого иномарка опрокинулась.

Управлявшая машиной пенсионерка отделалась испугом.

— На место ДТП прибыла бригада скорой помощи, осмотрела водителя, от госпитализации водитель отказалась, — уточнили в Госавтоинспекции.

Фото: читатель КП

В ГИБДД Челябинска обещали прокомментировать ситуацию позже.

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