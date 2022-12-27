На плотине Шершневского водохранилища в Челябинске 75-летняя пенсионерка устроила ДТП с переворотом

Фото: читатель КП
ДТП случилось утром 27 декабря на плотине Шершневского водохранилища в Челябинске. Легковой автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше. К месту аварии приехали машины спасателей, полиции и скорой помощи.
Фото: читатель КП
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, авария случилась приблизительно в 9:05.
Водитель Volkswagen Polo, 75-летняя женщина, не справилась с управлением и наехала на бетонное ограждение. Из-за этого иномарка опрокинулась.
Управлявшая машиной пенсионерка отделалась испугом.
— На место ДТП прибыла бригада скорой помощи, осмотрела водителя, от госпитализации водитель отказалась, — уточнили в Госавтоинспекции.
Фото: читатель КП
В ГИБДД Челябинска обещали прокомментировать ситуацию позже.
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