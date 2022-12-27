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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:40

В челябинском вузе будут готовить операторов военных беспилотников

Теперь на военную кафедру смогут поступить девушки
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Ректор ЮУРГУ ответил на вопросы журналистов. Фото: Данил Рахимов.

Ректор ЮУРГУ ответил на вопросы журналистов. Фото: Данил Рахимов.

В 2023 году в Военно-учебное центре ЮУрГУ будут учить новой специальности. Там начнут готовить операторов БПЛА — беспилотников. Об этом сообщил ректор вуза Александр Вагнер.

Он подчеркнул, что решение было принято еще полтора года назад, но сейчас к этому подталкивает и объявленная спецоперация.

— У нас крупнейший вузовский военно-учебный центр в стране. И он развивается. Попросили спецтехники, строится большой ангар, — прокомментировал Александр Вагнер.

Сейчас в вузе готовят по двум учетным специальностям — танкистов и связистов.

Александр Вагнер добавил, что расширение списка позволит сделать набор и среди девушек.

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