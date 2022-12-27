Фото: ГИБДД Челябинска

На улице Худякова в городском бору Челябинска столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе городской госавтоинспекции.

— 19-летний водитель, управляя Митсубиси Лансер не справившись с управлением выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Шевроле Кобальт, за рулем которого была 30-летняя женщина, — уточнили в ведомстве.

Как добавили в ГИБДД, погибших в ходе происшествия нет. Оба водителя получили травмы.

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