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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:52

На границе Челябинской и Свердловской областей зафиксировали землетрясение магнитудой 3 балла

Люди, проживающие в районе подземных толчков, ничего не почувствовали
Ян Стоев
Ян Стоев
Специалисты выявили землетрясение в ходе мониторинга

Специалисты выявили землетрясение в ходе мониторинга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недалеко от города Снежинска на границе Челябинской и Свердловской областей произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на данные сайта Международной системы мониторинга.

Приборы зафиксировали толчки 19 декабря в 16:35 по местному времени. Люди, проживающие в зоне сейсмической активности, их не почувствовали.

Кроме того, землетрясение магнитудой 3,6 балла произошло 26 октября на севере Свердловской области. В ходе мониторинга были выявлены подземные толчки между городами Серов и Сосьва.

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