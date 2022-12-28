На границе Челябинской и Свердловской областей зафиксировали землетрясение магнитудой 3 балла

Специалисты выявили землетрясение в ходе мониторинга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Недалеко от города Снежинска на границе Челябинской и Свердловской областей произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на данные сайта Международной системы мониторинга.
Приборы зафиксировали толчки 19 декабря в 16:35 по местному времени. Люди, проживающие в зоне сейсмической активности, их не почувствовали.
Кроме того, землетрясение магнитудой 3,6 балла произошло 26 октября на севере Свердловской области. В ходе мониторинга были выявлены подземные толчки между городами Серов и Сосьва.
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