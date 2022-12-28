Под Челябинском двое парней угнали автомобиль и попали в ДТП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области двое парней решили отправиться в поездку и угнали автомобиль «Жигули». Но по пути они попали в аварию и вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ВАЗ шестой модели был припаркован во дворе дома на улице Чайковского. Владелец автомобиля, не обнаружив автомобиль, позвонил в полицию и сообщил об угоне.

Злоумышленников долго искать не пришлось: в день угона они попали в аварию в селе Коелга, после чего уехали с места происшествия. Сотрудники полиции настигли их, когда те направлялись в сторону поселка Зауральский. Автомобилю перегородили движение, а угонщиков задержали на месте.

Злоумышленниками оказалась двое ранее судимых 18-летних парней. Выяснилось, что после угона они вскрыли еще один автомобиль и украли оттуда все ценное.

— В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Парень, управлявший угнанной машиной, в момент задержания был пьян. Его хотят также привлечь к ответственности по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Одному задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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