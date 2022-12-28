Челябинское УФАС обвинило крупных поставщиков лекарств в картельном сговоре

По данным УФАС, компании участвовали в одних и тех же аукционах на поставку лекарств Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области крупных поставщиков лекарств заподозрили в картельном сговоре. Речь идет о компаниях «Рифарм М», «Фармсклад», «Портер» и «А-Фарм». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

По данным антимонопольного ведомства, компании в 2019-2021 годах участвовали в электронных аукционах на поставку лекарств. При этом они использовали одинаковые IP-адреса для подачи заявок и ценовых предложений.

— По предварительной информации, компании применяли несколько моделей поведения на торгах – ротация победителей; создание мнимой конкуренции при постоянной победе одного и того же участника; заключение контракта с единственным участником на потенциально высоко конкурентных торгах, — рассказали в Челябинском УФАС.

В антимонопольном ведомстве считают, что своими действиями поставщики лекарств добивались снижения начальной стоимости контракта максимум до 1%.

Заседание Комиссии УФАС по рассмотрению дела состоится в январе 2023 года.

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