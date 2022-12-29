Приз 3 000 рублей и приглашение в эфир: кто угадал главное политическое событие года

7 дней подписчики отгадывали главное событие уходящего года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Программа «Политическая среда» подвела итоги новогоднего конкурса среди слушателей радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3FM). Всю неделю в телеграм-канале программы подписчики угадывали главное событие года, которые выбрали политэксперты. Им стала «Специальная военная операция и перестройка жизни на Южном Урале». Это событие указали 10 человек.

Приз в 3 000 рублей получила подписчица телеграм-канала «Политсреда» Ольга Пешкова. Она угадала выбор экспертов, которые назвали главным событием года специальную военную операцию и перестройку жизни на Южном Урале. Также Ольга лично поучаствовала в предновогоднем эфире и обсудила повестку с другим гостем, гендиректором агентства «Геном-Медиа» Дмитрием Федечкиным.

Также поощрительные призы — сертификат на 2 000 рублей на покупку книг издательского дома «Комсомольская правда» — получил в прямом эфире Максим Губаев и подписчик под ником Сергей, который тоже разгадали экспертное мнение.

Победительница конкурса Ольга Пешкова Фото: "КП" Архив

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru