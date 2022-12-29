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НовостиЗдоровье29 декабря 2022 5:24

От коронавируса в Челябинской области лечатся менее тысячи человек

В Челябинской области 70 человек за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Из 70 новых заболевших трое - школьники

Из 70 новых заболевших трое - школьники

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали ровно 70 новых случаев коронавируса. Это на два меньше, чем накануне, и на 14 меньше, чем неделю назад.

По данным регионального министерства здравоохранения к 29 декабря, от Covid-19 лечатся 997 южноуральцев. За сутки от коронавируса умерли два человека.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 396 158 жителей Челябинской области.

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