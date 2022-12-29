В Челябинске превышены ПДК по загрязняющим веществам, но дымка возникла не из-за этого

Туман окутал Челябинск Фото: Ольга ЩАПИНА

В региональном министерстве экологии заявили, что дымка и плотный туман, возникшие в Челябинске вечером 28 декабря и сохраняющиеся 29 декабря, не связаны с промышленными выбросами.

— Челябинская область попала под влияние антициклона: в городе образовалась дымка, местами – туман и изморозь. Природное явление обычно для этого времени года и не опасно для здоровья южноуральцев, — заявили в министерстве.

Тем не менее, там признали, что в городе есть превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Притом не только разовые, но и среднесуточные.

С вечера 28 до вечера 29 декабря в Челябинске объявлен режим НМУ. Как пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе, его причина — ветер неблагоприятного направления, а также инверсия воздушных потоков в ночное и утреннее время.

Единая система слежения за качеством воздуха регистрирует в Челябинске рост уровня загрязнения. В частности, станция на улице Индивидуальной вторые сутки подряд фиксирует превышение ПДК по микрочастицам. Лаборатории на улице Шагольской, Южном Бульваре, проспекте Победы и Комсомольском проспекте определили сегодня превышен е по диоксиду азота. А на улице Мамина, недалеко от Первого озера, всю неделю превышена ПДК по формальдегиду.

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